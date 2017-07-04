Мутко рассказал, сколько туристов могут посетить ЧМ-2018 в России

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, посетит до миллиона туристов.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира пройдут в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
"Мы рассчитываем, что в следующем году Россию посетит до миллиона туристов", — сказал Мутков на заседании фракции КПРФ.
В среду состоится правительственный час в Госдуме с участием Мутко.