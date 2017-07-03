Сборная России опровергла информацию о конфликте в команде

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сборная России опровергла информацию о взаимных претензиях между футболистами и главным тренером Станиславом Черчесовым. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте команды.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что в сборной нарастает "масштабный конфликт", который может перерасти в настоящий "бунт".

"Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании!", — отмечается в сообщении команды.

Также в сборной подчеркнули, что на Кубке Конфедераций была рабочая атмосфера, а профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками оставались на должном уровне.

"Знаем это не понаслышке!" — говорится в сообщении.

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