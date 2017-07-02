Дракслер признан самым ценным футболистом Кубка конфедераций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — Р-Спорт. Полузащитник сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер был признан самым ценным игроком Кубка конфедераций 2017 года.
Турнир прошел в четырех городах России. Финал, в котором сыграли сборные Германии и Чили, прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершился победой немецких футболистов со счетом 1:0.
Дракслер, получивший "Золотой мяч ФИФА" как лучший игрок Кубка конфедераций, провел на турнире все пять матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.