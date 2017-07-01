Песков рассказал, посетит ли Путин финальный матч Кубка конфедераций

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать финальный матч Кубка конфедераций по футболу, который пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщил в субботу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Нет, вот чемпионат мира — другое дело

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12% Буду следить только за выступлением сборной России

13% Посмотрю пару матчей, если будет время

11% Нет, вот чемпионат мира — другое дело

38.6% Не интересуюсь футболом Все опросы Голосовать

"Нет", — сказал Песков РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства присутствовал на открытии Кубка конфедерации 17 июня, в частности, он произнес приветственную речь, дав старт соревнованиям, и поболел за российскую сборную, которая сыграла с командой Новой Зеландии.

Матчи турнира с 17 июня по 2 июля принимают Сочи, Казань, Москва и Санкт-Петербург. В финальной встрече Кубка конфедераций в воскресенье встретятся сборные Германии и Чили.