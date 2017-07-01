Мутко хочет на всех стадионах сохранить систему видеоповторов после ЧМ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил, что хотел бы после чемпионата мира-2018 оставить систему видеопомощи арбитрам (VAR) на всех стадионах.

VAR была введена на проходящем в России Кубке конфедераций в качестве эксперимента, в ряде случаев после просмотра видеоповторов были отменены голы, первоначально засчитанные арбитром.

"Что касается видеофиксации, то мы ведем работу с ФИФА, если бы можно было, мы эту систему хотели бы оставить и она могла бы работать. Для этого нужно получить право на эксперимент в российском футболе. Мы готовы, такие обращения в ФИФА мы представили, и если такое решение нам будет дано, мы готовы как минимум на этих стадионах (Кубка конфедераций) плюс стадион "Краснодар" эти системы установить и попробовать в виде эксперимента поработать", — сказал Мутко на пресс-конференции.

"Если не получится, то после следующего сезона, после чемпионата мира уже на всех стадионах посмотреть бы эту систему, оставить, а не демонтировать и работать уже в виде эксперимента или, если будет принято иное решение, что это будет обязательным на территории России", — добавил глава РФС.

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