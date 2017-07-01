Инфантино о допинг-тестах сборной России на ЧМ-2014: санкций не будет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Все допинг-пробы, сданные российскими футболистами, которые участвовали в чемпионате мира 2014 года, дали отрицательные результаты, как и все пробы, сделанные россиянам не в России, никаких санкций не будет, заявил журналистам глава ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее сообщалось, что глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию проблемы допинга в российском спорте Ричард Макларен заявил, что, возможно, существовала отдельная система для покрытия положительных допинг-проб в российском футболе, есть 155 проб российских футболистов, которые кажутся ему подозрительными и которые еще не прошли ретроспективный анализ Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Когда речь идет о допинге, а этот вопрос возникает регулярно, мы говорим: расследования идут. ФИФА работает вместе с WADA, чтобы проанализировать все факты. Не знаю, сколько времени займут расследования, но есть факты. Факты вот в чем, когда мы говорим о футболе в России: все российские игроки и все игроки вообще, кто играл на чемпионате мира 2014 года, были проверены на допинг. Лабораториями, которые аккредитованы WADA. Пробы были взяты врачами, отправлены в Лозанну по всем 23 игрокам. Проверили россиян и доктора из УЕФА. Все были проверены не российскими врачами, профессионалами из других стран. И все пробы, сделанные россиянам не в России, они дали отрицательные результаты. Никаких санкций не будет", — заявил Инфантино.

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