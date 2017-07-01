Глава ФИФА поздравил Криштиану Роналду с рождением детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил форварда мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с рождением двух детей — Евы и Мэтью, а аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси со свадьбой.

Ранее СМИ сообщили, что суррогатная мать 8 июня родила для Роналду двойню, из-за чего футболист пропустит матч за третье место Кубка конфедераций. Дети были рождены на западном побережье США. Месси женился в пятницу вечером, его избранница — Антонелла Рокуццо, с которой он был знаком с детства.

"Все (на Кубке конфедераций в России) было организовано идеально во всех смыслах, — сказал Инфантино на пресс-конференции, посвященной подведению итогов турнира. — Хочу поздравить Криштиану Роналду с близнецами, а Месси — со свадьбой. Это говорит о том, что Кубок конфедераций прошел с успехом".