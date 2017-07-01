Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на пресс-конференции, посвященной окончанию турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу. 30 июня 2017

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на пресс-конференции, посвященной окончанию турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу. 30 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил журналистам, что Кубок конфедераций 2017 года стал большим успехом со многих точек зрения, поблагодарил Россию, организационный комитет, Российский футбольный союз (РФС) и всех россиян.

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11% Нет, вот чемпионат мира — другое дело

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Пресс-конференция по итогам Кубка конфедераций проходит в Санкт-Петербурге в субботу. Матчи турнира с 17 июня по 2 июля принимают Сочи, Казань, Москва и Санкт-Петербург.

"Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ, — сказал Инфантино. — Были сыграны прекрасные матчи, атакующий футбол. Посещаемость стадионов была хорошей — почти 38 тысяч зрителей в среднем на матч. Был прекрасный футбол. Два сильных финалиста".

В финальной встрече Кубка конфедераций в воскресенье встретятся сборные Германии и Чили.

"Можно поздравить все команды, они показали прекрасный футбол. До Кубка конфедераций мы слышали о проблемах, о том, что в России никому нет дела до футбола. Но матчи были прекрасные, атмосфера тоже. Никаких инцидентов не было — ни расизма, ни хулиганов. Все прошло гладко", — констатировал Инфантино.

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