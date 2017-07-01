Марадона назвал Путина феноменом, а Трампа - героем комикса

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона рассказал в интервью RT, как относится к российскому президенту Владимиру Путину.

"Путин — феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Путин, вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом, представляют так называемую "высшую лигу", — пояснил знаменитый футболист.

По его мнению, Путин может многим принести мир.

Марадона подтвердил, что собирается встретиться с российским лидером, чтобы обсудить подготовку к чемпионату мира 2018 года, но не стал раскрывать подробности будущего разговора.

На вопрос, что он думает о Дональде Трампе как о политике, спортсмен ответил, что не видит его в этой роли.

"Для меня он больше как герой комикса или мультфильма. Каждый раз, когда я вижу его по телевизору, то переключаю канал", —пояснил футболист.

Матчи первого в истории чемпионата мира по футболу на территории России пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.