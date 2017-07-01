Звезда мирового футбола Месси женился на подруге детства

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Звезда мирового футбола Лионель Месси женился в пятницу вечером, свадьбу в аргентинском городе Росарио посетили около 250 гостей, среди которых его одноклубники по испанской "Барселоне", сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Избранница 30-летнего Месси – Антонелла Рокуццо, они дружили, будучи детьми, а встречаться начали во второй половине 2000-х, сейчас у пары два сына.

Boda Leo-Antonela: Así salieron después de la ceremonia civil. pic.twitter.com/hzPo7POSiu — Audible Sports (@AudibleSports) 1 июля 2017 г.

Церемония бракосочетания проходила в роскошном отеле при повышенных мерах безопасности. Получили аккредитацию для освещения события 150 журналистов, в Росарио приехали футболисты "Барселоны" Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике с супругой – певицей Шакирой.

"Он совсем не изменился. Он такой же простой парень, как и прежде, несмотря на все, чего добился", — сказал друг детства Лионеля Диего Вальехос, получивший приглашение на свадьбу.

Месси пять раз признавался лучшим футболистом года, в составе "Барселоны" он восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году. В 2014 году сборная Аргентины с Месси в финале чемпионата мира уступила сборной Германии.