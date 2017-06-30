Капитан сборной Германии поблагодарил организаторов Кубка Конфедераций

Юлиан Дракслер (Германия) перед началом матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Мексики.

Юлиан Дракслер (Германия) перед началом матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Мексики.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Капитан сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер поблагодарил организаторов и болельщиков Кубка конфедераций 2017 года, который проходит в России. Об этом он написал в открытом письме, опубликованном на официальном сайте немецкого футбольного союза.

"Дорогие российские фанаты футбола! Три недели мы смогли провести в этой замечательной стране, и теперь, к концу Кубка конфедераций в России, мы хотели бы выразить свою искреннюю благодарность", — отмечается в обращении.

Дракслер особо отметил отличную организацию турнира и наличие большого числа помощников. Футболист признался, что везде чувствовал себя в безопасности, и отметил, что игроки его команды отлично провели время с российскими болельщиками.

"Считается, что Кубок конфедераций является контрольным прогоном чемпионата мира. После трех недель мы можем сказать: Россия с блеском прошла это испытание", — заявил Дракслер, добавив, что с нетерпением ждет возвращения в страну летом 2018 года, когда пройдет чемпионат мира по футболу.

Ранее сборная Германии по футболу разгромила команду Мексики в 1/2 финала Кубка конфедераций. Финал турнира пройдет 2 июля в Петербурге. В этот же день за третье место в Москве поборются сборные Мексики и Португалии.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>