Сборная Германии вышла в финал Кубка конфедераций

СОЧИ, 29 июн — Р-Спорт. Сборная Германии по футболу победила команду Мексики в полуфинале Кубка конфедераций, который проходит в России, и сыграет с командой Чили в финале турнира.

Встреча, прошедшая в четверг на стадионе "Фишт" в Сочи, завершилась со счетом 4:1. В составе немцев голы забили Леон Горецка (6-я и 8-я минута), оформивший самый ранний дубль в истории турнира, Тимо Вернер (59) и Амин Юнес (90+). У мексиканцев отличился Марко Фабиан (89).

В финале сборная Германии 2 июля в Санкт-Петербурге встретится с командой Чили. В этот же день в матче за третье место в Москве сыграют сборные Мексики и Португалии.

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