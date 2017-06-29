Мутко заявил, что завизировал план по борьбе с допингом в российском спорте

СОЧИ, 29 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что завизировал по распоряжению правительства Российской Федерации план борьбы с допингом, но его беспокоит вопрос контроля этой системы.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в конце 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Работа московской антидопинговой лаборатории была приостановлена. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим кодексу WADA.

"Сегодня завизировал по распоряжению правительства план по борьбе с допингом, на основании того, что (Виталий) Смирнов сделал. Мы сделали комплекс мер по реализации этого плана. Я его завизировал, Дмитрий Анатольевич его подпишет", — сказал Мутко журналистам.

"Там будет все четко: что мы делаем в законодательстве, как мы создаем независимость этой системы. Но всегда есть "но". Кто это систему будет контролировать?" — добавил он.

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