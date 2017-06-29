Врачи запретили Федору Емельяненко проводить бои как минимум три месяца

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Врачи запретили Федору Емельяненко участвовать в боях в течение как минимум трех месяцев, пишет портал sherdog.com.

В минувшую субботу российский боец смешанных единоборств проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. Поединок прошел в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в рамках бойцовского вечера Bellator 180 и закончился на второй минуте первого раунда.

После поражения 40-летний Емельяненко заявил, что не намерен завершать карьеру. По его словам, он хотел бы провести бой-реванш с Митрионом.

Россиянин сможет вновь выйти на бой лишь после разрешения от спортивной комиссии штата Нью-Йорк. При этом ранее врачи отстраняли бойцов от соревнований лишь максимум на 30 дней, отмечает sherdog.com.

Летом 2012 года Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры, однако в 2015-м решил вернуться на ринг. Бой против Митриона стал для него третьим после перерыва.

Всего Емельяненко провел в смешанных единоборствах 41 бой, в которых одержал 36 побед.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>