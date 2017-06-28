Чилийцы по пенальти обыграли Португалию и вышли в финал Кубка конфедераций

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сборная Чили стала первым финалистом Кубка конфедераций-2017, обыграв в полуфинальном матче сборную Португалии, сообщает "Р-Спорт".

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. За два дополнительных тайма команды также не смогли забить друг другу голов. В серии послематчевых пенальти вратарь чилийцев Клаудио Браво сумел оставить ворота своей команды нетронутыми, отбив удары Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани.

Пенальтисты чилийцев: Артуро Видаль, Чарлес Арангис и Алексис Санчес были точны с 11-метровой отметки, принеся победу команде 3:0.

Лучшим игроком матча был признан голкипер сборной Чили Клаудио Браво.

В финале Кубка конфедераций, сборная Чили встретится с сильнейшей командой в паре Германия — Мексика. Второй полуфинал состоится 29 июня в Сочи.

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