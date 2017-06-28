Мутко встретится с сыном Жириновского, предложившему "дать в морду" Жиркову

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев встретится с вице-премьером РФ и главой РФС Виталием Мутко на этой неделе, чтобы обсудить высказывание депутата в адрес полузащитника сборной России по футболу Юрия Жиркова.
"До конца этой недели, я уверен, мы с Виталием Леонтьевичем (Мутко) сможем встретиться. И думаю, что по итогам встречи совместное заявление для СМИ закроет этот вопрос, и все останутся удовлетворенными и спокойными", — сказал Лебедев РИА Новости.
В воскресенье глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил агентству "Р-Спорт", что его комитет может рассмотреть слова Лебедева в адрес Жиркова, если президент РФС или бюро исполкома направит им это дело на рассмотрение. Мутко заявил агентству "Р-Спорт", что Лебедев не прав, и с ним будет проведена беседа.
Лебедев отметил в комментарии РИА Новости, что готов примириться с Жирковым, если футболист также примет участие в заседании комитета по этике РФС и комитет сочтет необходимым их примирение.
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