Мутко встретится с сыном Жириновского, предложившему "дать в морду" Жиркову

Юрий Жирков во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии. 21 июня 2017

Юрий Жирков во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии. 21 июня 2017

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев встретится с вице-премьером РФ и главой РФС Виталием Мутко на этой неделе, чтобы обсудить высказывание депутата в адрес полузащитника сборной России по футболу Юрия Жиркова.

Сборная России в субботу уступила команде Мексики в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций со счетом 1:2 и прекратила борьбу на турнире. На 68-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Жирков. После матча Лебедев заявил, что за это удаление хавбеку "надо дать в морду".

"До конца этой недели, я уверен, мы с Виталием Леонтьевичем (Мутко) сможем встретиться. И думаю, что по итогам встречи совместное заявление для СМИ закроет этот вопрос, и все останутся удовлетворенными и спокойными", — сказал Лебедев РИА Новости.

Депутат подчеркнул при этом, что встретиться с Мутко "с огромным удовольствием", так как считает необходимым "поставить точку в этой истории, которую раздули в большей степени благодаря средствам массовой информации".

В воскресенье глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил агентству "Р-Спорт", что его комитет может рассмотреть слова Лебедева в адрес Жиркова, если президент РФС или бюро исполкома направит им это дело на рассмотрение. Мутко заявил агентству "Р-Спорт", что Лебедев не прав, и с ним будет проведена беседа.

Лебедев отметил в комментарии РИА Новости, что готов примириться с Жирковым, если футболист также примет участие в заседании комитета по этике РФС и комитет сочтет необходимым их примирение.

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