В Британии не комментируют причастность принца Уильяма к скандалу ФИФА

ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Мария Табак. В Кенсингтонском дворце заявили, что не комментируют вопрос о возможной причастности британского принца Уильяма к коррупционному скандалу ФИФА.

Принц Уильям и бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон участвовали во встрече, на которой обсуждался обмен голосов между Англией и Южной Кореей при выборе стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, говорится в отчете экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии, опубликованном на официальном сайте организации.

"Мы не комментируем эту тему", — сказала РИА Новости представитель пресс-службы Кенсингтонского дворца.

В отчете Гарсии говорится, что председатель английской заявочной кампании Джефф Томпсон подтвердил, что в компании с Кэмероном и принцем Уильямом встречался с действующим на тот момент вице-президентом ФИФА Чон Монджуном в одном из отелей Цюриха накануне процедуры выборов хозяев двух мундиалей в декабре 2010 года.

"Премьер-министр попросил Чон Монджуна проголосовать за заявку Англии. Тот ответил, что сделает это, если Томпсон отдаст свой голос за Корею. Томпсон согласился", — говорится в отчете на основе данных, предоставленных английской делегацией. Чон Монджун опровергал проведение подобной встречи.