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Спорт

Заговор не обнаружен: ФИФА проверила законное получение Россией ЧМ-2018

12:5028.06.2017
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкИнсталляции Russia 2018. Архивное фотоИнсталляции Russia 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) в лице главы следственной палаты Марии Клаудии Рохас и возглавляющего арбитражную палату Вассилиоса Скуриса решил опубликовать полностью доклад о расследовании правомерности выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, которыми стали соответственно Россия и Катар – так называемый доклад Гарсии.

Официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тем самым все подозрения о правомерности получения прав на проведение этих чемпионатов мира были окончательно сняты. При этом российские футбольные руководители допускают, что нападки продолжатся, но они будут бесперспективны.

О том, что ФИФА не нашла нарушений в процессе выборов, было объявлено в ноябре 2014 года, по окончании годичного расследования, которое возглавлял на тот момент глава следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкл Гарсия. Сразу публиковать доклад полностью ФИФА не стала, отметив, что это возможно лишь после того, как будут завершены текущие расследования в отношении отдельных лиц, и в случае если это возможно с правовой точки зрения.

Решение обнародовать доклад 27 июня текущего года было связано, как отмечается в заявлении ФИФА, с тем, что выдержки из доклада нелегально попали в одну из немецких газет и публикация доклада стала необходимой, чтобы избежать распространения вводящей в заблуждение информации.

Дмитрий Медведев во время осмотра нового терминала международного аэропорта Шереметьево. 23 июня 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Во вторник ФИФА опубликовала полностью отчет Гарсии, который состоит из трех частей. Первая часть посвящена процессу подготовки к проведению выборов и всем заявкам на право принять чемпионаты мира 2018 и 2022 годов, за исключением заявок России и США: в частности, заявки Австралии на 2022 год, совместной заявки Бельгии и Голландии, а также Испании и Португалии – на 2018 год, Англии – на 2018 год, Японии, Кореи – на 2022-й.

Вторая часть доклада посвящена заявке России, третья — заявке США. Эти две части были подготовлены заместителем Гарсии швейцарцем Корнелом Борбели. Сам Гарсия, гражданин США, не мог принимать участие в некоторых частях расследования в отношении России и США в связи с возможностью конфликта интересов.

Подарки? Только символические

Крупнейший скандал в ФИФА за всю более чем столетнюю историю организации грянул в 2015 году. Сначала были аресты высокопоставленных чиновников международной федерации, а затем и отставка ее президента Йозефа Блаттера, возглавлявшего ФИФА с 1998 года. Основной линией проблем в ФИФА, по мнению обвинителей, стала масштабная коррупция на протяжении двух последних десятилетий вокруг маркетинговых и вещательных сделок, а также заявок на чемпионаты мира. В частности речь шла о грядущих чемпионатах 2018 года в России и 2022 года в Катаре. С того же времени в регулярном формате из ряда западных источников стали доносится намеки на неправомерность получения российской стороной права проведения крупнейшего форума, а отечественное футбольное руководство принялось держать оборону.

Вид на здание МИД РФ. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Nemenov
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Во вторник вечером подозрения в отношении России были документально подкреплены. В отчете Гарсии зафиксирована четкая позиция: "Нет никаких доказательств сговора России с другими заявочными комитетами или членами-ассоциациями ФИФА".

"Помимо заявления, сделанного Кодзо Ташимой (руководителем японской заявки), нет никаких признаков, что заявочный комитет России участвовал в сговоре или сотрудничал с другими членами-ассоциациями ФИФА или заявочными комитетами, чтобы влиять на процесс выборов", — отмечено в документе. Представителей России обвиняли в том, что они повлияли на благополучный исход голосования по определению страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года путем вручения неких подарков. "Подарки, которые были получены членами исполкома ФИФА от оргкомитета "Россия-2018", имели, как это указано в документах и свидетельствах, символическую ценность", — утверждается в документе ФИФА.

"Несмотря на то что расходы на поездки и проживание для членов исполкома ФИФА (частично в сопровождении их семей) были полностью приняты оргкомитетом России, такое покрытие расходов было приемлемым в соответствии с действующими правилами поведения ФИФА, — таким образом, отчет Гарсии свидетельствует о соблюдении россиянами норм международной организации. — Никакие документы, предоставленные для ознакомления, или заявления, сделанные опрошенными лицами, не указывают на то, что оргкомитет "Россия-2018" или правительство России пытались влиять на процесс выборов посредством проектов развития футбола или организации товарищеских матчей".

Принц Уильям и Кэмерон замешаны в скандале?

Претензии комитета по этике ФИФА к оргкомитету "Россия-2018" могли заключаться лишь в том, что российская сторона не всегда заранее извещала ФИФА о контактах с членами исполкома самой международной федерации, что подразумевает регламент, однако эти факты не были восприняты как серьезные нарушения.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения детско-юношеской Академии футбольного клуба Краснодар. 23 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"В частности, обязательство заранее сообщать о любых контактах с членами исполкома ФИФА было соблюдено только в трех случаях, — обозначено в отчете. — Другой контакт с членами исполкома ФИФА был представлен задним числом. О некоторых встречах или контактах, которые были извлечены из представленных документов, не сообщалось. Но, несмотря на вышесказанное, нет достаточных доказательств, которые подтвердили бы, что заявочный комитет России попытался неправомерно повлиять на процесс выборов путем контактирования с членами исполкома ФИФА".

Для генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина, по его же признанию, выводы комитета оказались "ожидаемые и вполне четкие". "Ничего предосудительного и не происходило", — сказал Сорокин, который и во время расследования не сомневался в надуманности обвинений в отношении его структуры. Правда, его удивило, что отчет был опубликован "именно сейчас", а не тогда, когда был произведен. "Никаких претензий и нареканий по заявочной кампании России нет. Это самое главное. Мы с самого начала заверяли в этом всех вопрошающих. Надеюсь, теперь ситуация исчерпана по поводу чемпионата мира в России", — отметил он.

При этом Сорокин допускает, что нападки на Россию по этой теме могут продолжиться. "Если воля у кого-то есть, могут и не завершиться нападки. Но нам будет странно слышать те же вопросы, ответы на которые даны уже в официальном отчете ФИФА по России", — добавил гендиректор оргкомитета чемпионата мира-2018. "Не думаю, что эти разговоры утихнут, сейчас еще кто-нибудь скажет, что еще какое-то расследование идет", — предположил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, но всем сомневающимся дал совет: "Пусть читают доклад ФИФА".

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пожалуй, главные источники подозрений по вопросу правомерности получения чемпионат мира Россией произрастали из Англии, ведь именно эта страна была главным конкурентом российской стороны на выборах в декабре 2010 года. Отчет Гарсии свидетельствует, что председатель английской заявочной кампании Джефф Томпсон подтвердил, что в компании с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и принцем Уильямом он встречался на тот момент с действующим вице-президентом ФИФА Чон Монджуном в одном из отелей Цюриха накануне процедуры выборов.

"Премьер-министр попросил Чон Монджуна проголосовать за заявку Англии. Тот ответил, что сделает это, если Томпсон отдаст свой голос за Корею. Томпсон согласился", — говорится в отчете на основе данных, предоставленных английской делегацией. Чон Монджун, в свою очередь, опровергал проведение подобной встречи. Напомним, что корейский чиновник в начале октября 2015 года был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на шесть лет. После срок отстранения был снижен на год.

Заявка Катара на ЧМ-2022 подтверждает ее целостность

Доклад Гарсии также не нашел критических нарушений по вопросу заявки Катара на проведение турнира в 2022 году и заявки США, которые также претендовали на мундиаль того же года. "Мы приветствуем публикацию отчета Гарсии, — говорится в сообщении представителей катарского оргкомитета ЧМ-2022, которое приводит Рейтер. — Мы считаем, что масштабы нашего сотрудничества с расследованием и полученные в отчете выводы являются подтверждением целостности нашей заявки".

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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К американской заявке "не было претензий, и никаким подозрениям заявочный оргкомитет США не подвергался", но так как расследовался весь выборный процесс, подачу заявки США тоже решили рассмотреть, хотя она и исследовалась, как отмечается в отчете, "по остаточному принципу". Борбели исследовал соответствие американской заявки этическому кодексу ФИФА. В заключении говорится, что не было выявлено ни одного эпизода с передачей дорогих подарков членам исполкома ФИФА, представители заявочного комитета США не вступали в тайный сговор с членами других ассоциаций, никак не пытались влиять на выборный процесс.

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