Власти опровергли данные об отказе сборных ЧМ-2018 базироваться в Москве

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мэрия Москвы опровергает сообщения в СМИ о том, что ведущие сборные-участники Чемпионата мира по футболу 2018 отказываются базироваться в Москве из-за сложной дорожной ситуации в городе, сообщил руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что ведущие участники Чемпионата мира по футболу 2018 года, включая национальные команды Германии и Англии, могут отказаться от проживания в Москве из-за сложной дорожно-транспортной ситуации.

"Это точно неправда. Я участник всех наших транспортных вопросов и сотрудничаю и с FIFA, и с органами, которые занимаются его организацией. Коллегам (участникам чемпионата) обеспечено максимально быстрое перемещение по городу. У нас есть выделенные полосы и автобусы. И болельщиков, и представителей оргкомитет FIFA, и команды — мы всех перевозим в специальных автобусах. Поэтому никаких проблем, ни одной жалобы мы не получили за все время Кубка конфедераций", — сказал Ликсутов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".