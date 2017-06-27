МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Оргкомитет "Россия-2018" и правительство РФ не пытались повлиять на выбор хозяина чемпионата мира по футболу 2018 года при помощи каких-либо подарков или грантов, говорится в отчете экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии.

ФИФА проводила расследование по вопросу правомерности выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. В течение годичного расследования были опрошены более 75 свидетелей, были собраны аудиозаписи опросов, всего в рамках расследования накопилось около 200 тысяч страниц материала. В ноябре 2014 года ФИФА объявила, что не нашла нарушений в процессе выборов. Во вторник ФИФА опубликовала отчет полностью.

"Подарки, которые были получены членами исполкома ФИФА от оргкомитета "Россия-2018", имели, как это указано в документах и свидетельствах, символическую ценность. Несмотря на то, что расходы на поездки и проживание для членов исполкома ФИФА (частично в сопровождении их семей) были полностью приняты оргкомитетом России, такое покрытие расходов было приемлемым в соответствии с действующими правилами поведения ФИФА. Никакие документы, предоставленные для ознакомления, или заявления, сделанные опрошенными лицами, не указывают на то, что оргкомитет "Россия-2018" или правительство России пытались влиять на процесс выборов посредством проектов развития футбола или организации товарищеских матчей", — говорится в отчете.

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