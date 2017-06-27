В ФИФА не нашли доказательств сговора при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Доказательств тайного сговора оргкомитета "Россия-2018" с другими заявочными комитетами или членами-ассоциациями ФИФА при выборах страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года не обнаружено, об этом говорится в отчете экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии.

В течение годичного расследования процедуры выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, которое проводил Гарсия, были опрошены более 75 свидетелей. Были собраны аудиозаписи опросов, всего в рамках расследования накопилось около 200 тысяч страниц материала. Отчет был опубликован не полностью, что вызвало критику со стороны Гарсии, который в итоге в декабре 2014 года покинул свой пост. Позже исполнительный комитет ФИФА принял решение полностью опубликовать доклад Гарсии, который был обнародован во вторник.

"Нет никаких доказательств сговора России с другими заявочными комитетами или членами-ассоциациями ФИФА. Помимо заявления, сделанного Козо Ташимой, нет никаких признаков, что заявочный комитет России участвовал в сговоре или сотрудничал с другими членами-ассоциациями ФИФА или заявочными комитетами, чтобы влиять на процесс выборов", – говорится в тексте отчета.

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