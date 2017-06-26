Департамент судейства ФИФА позитивно оценил внедрение видеоповторов на КК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – Р-Спорт, Тарас Барабаш. Департамент судейства Международной федерации футбола (ФИФА) позитивно оценивает внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Кубка конфедераций 2017 года, заявил глава департамента Массимо Бузакка.

VAR была введена на проходящем в России Кубке конфедераций в качестве эксперимента, в ряде случаев после просмотра видеоповторов были отменены голы, первоначально засчитанные арбитром.

"Мы очень позитивно расцениваем данную ситуацию. Мы начали работать на турнире ФИФА, и результаты достигнуты очень хорошие, — сказал Бузакка журналистам. — Но есть и аспекты, которые подлежат улучшению. Сегодня можем сказать: не было пропущено явных ошибок. 29 инцидентов было, в которых были приняты правильные решения. 6 решений судей были скорректированы после просмотров. Мы понимаем, что сработало, что нет".

"В Германии через несколько месяцев введут эти технологии, в Италии начнут, — продолжил глава департамента судейства. — Пока стран немного. Судьи должны набраться опыта, ФИФА — первопроходец в этом. Для расширения применения технологий нам нужно время. Мы позитивно реагируем на новые технологии. Я уверен, что явные ошибки можно предотвратить в футболе. Мы готовы применять эту технологию на крупных турнирах".