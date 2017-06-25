Сборная Германии обыграла Камерун и вышла в полуфинал Кубка конфедераций

Кристиан Бассогог (Камерун) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Камеруна. 25 июня 2017

Кристиан Бассогог (Камерун) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Камеруна. 25 июня 2017

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Германии обыграли команду Камеруна в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций-2017, сообщает "Р-Спорт".

Матч закончился со счетом 3-1. В составе победителей дубль оформил Тимо Вернер, еще один мяч на свой счет записал Керем Демирбай. У камерунцев единственный гол забил Венсан Абубакар.

Сборная Камеруна доигрывала матч вдесятером, после удаления на 64-й минуте Эрнеста Мабуки.

В полуфинала Кубка конфедераций-2017 сборная Португалии 28 июня сыграет с Чили. Действующие чемпионы мира немцы проведут матч против Мексики 29 июня.

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