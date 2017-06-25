Комиссия ГД по этике отреагирует на слова Лебедева, если получит запрос

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Комиссия Госдумы по этике будет реагировать на слова члена исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева в адрес полузащитника сборной России по футболу Юрия Жиркова, если поступит соответствующий запрос, заявил РИА Новости глава комиссии Отари Аршба ("Единая Россия").
Сборная России в субботу уступила команде Мексики в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций со счетом 1:2 и прекратила борьбу на турнире. На 68-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Жирков. После матча Лебедев заявил, что за это удаление хавбеку "надо дать в морду".
В воскресенье глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил агентству "Р-Спорт", что его комитет может рассмотреть слова Лебедева в адрес Жиркова, если президент РФС или бюро исполкома направит им это дело на рассмотрение. Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил агентству "Р-Спорт", что Лебедев неправ, и с ним будет проведена беседа.
Лебедев отметил в комментарии РИА Новости, что готов примириться с Жирковым, если футболист также примет участие в заседании комитета по этике РФС и комитет сочтет необходимым их примирение.
"Если будет запрос, (комиссия Госдумы по этике) будет (реагировать)", — ответил Аршба на вопрос РИА Новости, будет ли комиссия реагировать на слова Лебедева в адрес Жиркова.
Парламентарий подчеркнул, что без заявления комиссия не будет реагировать. "А комиссия (РФС) футбольная по этике пусть пока рассматривает", — заключил он.
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Решающая для российской сборной встреча проходила на стадионе "Казань Арена".
На трибунах собралось 41585 человек
Это точное повторение рекорда посещаемости "Казань-Арены", который держится с 2015 года.
Гости вышли на поле без основного защитника Карлоса Сальседо, получившего травму в игре с Новой Зеландией.
На 25-й минуте полузащитник российской сборной Александр Самедов открыл счет, забив гол в ворота мексиканского вратаря Гильермо Очоа.
Уже через пять минут защитник мексиканцев Нестор Арраухо нанес точный удар и сравнял счет.
Еще один мяч в ворота Игоря Акинфеева на 52-й минуте забил Ирвинг Лосано.
На 61-й минуте арбитр отменил третий гол в ворота российской сборной после того, как видеоповтор показал положение вне игры у игрока мексиканцев Эктора Морено.
На 68-й минуте защитник россиян Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Подопечные Станислава Черчесова, несмотря на все усилия, уже не смогли исправить ситуацию, итог - 1:2 в пользу гостей.
Россияне с тремя очками заняли третье место в группе А и выбыли из Кубка конфедераций, не пробившись в полуфинал турнира.
Мексиканцы, у которых в активе семь очков, заняли второе место в группе и вместе с португальцами выступят в 1/2 финала.