Комиссия ГД по этике отреагирует на слова Лебедева, если получит запрос

Мигель Лайюн (Мексика) и Юрий Жирков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России

Мигель Лайюн (Мексика) и Юрий Жирков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Комиссия Госдумы по этике будет реагировать на слова члена исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева в адрес полузащитника сборной России по футболу Юрия Жиркова, если поступит соответствующий запрос, заявил РИА Новости глава комиссии Отари Аршба ("Единая Россия").

Сборная России в субботу уступила команде Мексики в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций со счетом 1:2 и прекратила борьбу на турнире. На 68-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Жирков. После матча Лебедев заявил, что за это удаление хавбеку "надо дать в морду".

В воскресенье глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил агентству "Р-Спорт", что его комитет может рассмотреть слова Лебедева в адрес Жиркова, если президент РФС или бюро исполкома направит им это дело на рассмотрение. Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил агентству "Р-Спорт", что Лебедев неправ, и с ним будет проведена беседа.

Лебедев отметил в комментарии РИА Новости, что готов примириться с Жирковым, если футболист также примет участие в заседании комитета по этике РФС и комитет сочтет необходимым их примирение.

"Если будет запрос, (комиссия Госдумы по этике) будет (реагировать)", — ответил Аршба на вопрос РИА Новости, будет ли комиссия реагировать на слова Лебедева в адрес Жиркова.

Парламентарий подчеркнул, что без заявления комиссия не будет реагировать. "А комиссия (РФС) футбольная по этике пусть пока рассматривает", — заключил он.