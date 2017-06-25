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Спорт

Жирков показал на Кубке конфедераций футбол мирового уровня, заявил Мутко

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017 (195)
16:5525.06.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЮрий Жирков во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии. 21 июня 2017Юрий Жирков во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии. 21 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков показал футбол мирового уровня на проходящем в России Кубке конфедераций, заявил агентству "Р-Спорт" президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко пред началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций, не сумев выйти из группы. В субботу команда проиграла сборной Мексики (1:2), а Жирков был удален с поля во втором тайме. После этого член исполкома РФС депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил, что футболисту, который подвел команду, можно было "дать в морду".

"Вся сборная России на Кубке конфедераций выступила блестяще, — сказал Мутко по телефону. — Жирков, Самедов, Головин – это ребята, которые раскрылись на этом турнире. Что касается Юры Жиркова, то он не только в игре с мексиканцами, а на всем турнире показал футбол мирового уровня. Что он творил на поле! А Головин как раскрылся: парень "возил" мексиканцев, если говорить на футбольном жаргоне. С этой сборной все будет нормально".

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Сборная России проиграла Мексике и покинула Кубок конфедераций
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРешающая для российской сборной встреча проходила на стадионе "Казань Арена".Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика - Россия
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Решающая для российской сборной встреча проходила на стадионе "Казань Арена".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа трибунах собралось 41585 человекБолельщики сборной Мексики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На трибунах собралось 41585 человек
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЭто точное повторение рекорда посещаемости "Казань-Арены", который держится с 2015 года.Болельщица сборной России перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Это точное повторение рекорда посещаемости "Казань-Арены", который держится с 2015 года.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГости вышли на поле без основного защитника Карлоса Сальседо, получившего травму в игре с Новой Зеландией.Эктор Эррера (Мексика) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гости вышли на поле без основного защитника Карлоса Сальседо, получившего травму в игре с Новой Зеландией.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа 25-й минуте полузащитник российской сборной Александр Самедов открыл счет, забив гол в ворота мексиканского вратаря Гильермо Очоа.Вратарь Гильермо Очоа (Мексика) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На 25-й минуте полузащитник российской сборной Александр Самедов открыл счет, забив гол в ворота мексиканского вратаря Гильермо Очоа.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУже через пять минут защитник мексиканцев Нестор Арраухо нанес точный удар и сравнял счет.Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика - Россия
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Уже через пять минут защитник мексиканцев Нестор Арраухо нанес точный удар и сравнял счет.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЕще один мяч в ворота Игоря Акинфеева на 52-й минуте забил Ирвинг Лосано.Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика - Россия
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Еще один мяч в ворота Игоря Акинфеева на 52-й минуте забил Ирвинг Лосано.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа 61-й минуте арбитр отменил третий гол в ворота российской сборной после того, как видеоповтор показал положение вне игры у игрока мексиканцев Эктора Морено.Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика - Россия
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На 61-й минуте арбитр отменил третий гол в ворота российской сборной после того, как видеоповтор показал положение вне игры у игрока мексиканцев Эктора Морено.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкНа 68-й минуте защитник россиян Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле.Мигель Лайюн (Мексика) и Юрий Жирков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
На 68-й минуте защитник россиян Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПодопечные Станислава Черчесова, несмотря на все усилия, уже не смогли исправить ситуацию, итог - 1:2 в пользу гостей.Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика - Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Подопечные Станислава Черчесова, несмотря на все усилия, уже не смогли исправить ситуацию, итог - 1:2 в пользу гостей.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссияне с тремя очками заняли третье место в группе А и выбыли из Кубка конфедераций, не пробившись в полуфинал турнира.Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика - Россия
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Россияне с тремя очками заняли третье место в группе А и выбыли из Кубка конфедераций, не пробившись в полуфинал турнира.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМексиканцы, у которых в активе семь очков, заняли второе место в группе и вместе с португальцами выступят в 1/2 финала.Игроки сборной Мексики радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мексиканцы, у которых в активе семь очков, заняли второе место в группе и вместе с португальцами выступят в 1/2 финала.
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