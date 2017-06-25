Жирков показал на Кубке конфедераций футбол мирового уровня, заявил Мутко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков показал футбол мирового уровня на проходящем в России Кубке конфедераций, заявил агентству "Р-Спорт" президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций, не сумев выйти из группы. В субботу команда проиграла сборной Мексики (1:2), а Жирков был удален с поля во втором тайме. После этого член исполкома РФС депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил, что футболисту, который подвел команду, можно было "дать в морду".
"Вся сборная России на Кубке конфедераций выступила блестяще, — сказал Мутко по телефону. — Жирков, Самедов, Головин – это ребята, которые раскрылись на этом турнире. Что касается Юры Жиркова, то он не только в игре с мексиканцами, а на всем турнире показал футбол мирового уровня. Что он творил на поле! А Головин как раскрылся: парень "возил" мексиканцев, если говорить на футбольном жаргоне. С этой сборной все будет нормально".
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Решающая для российской сборной встреча проходила на стадионе "Казань Арена".
На трибунах собралось 41585 человек
Это точное повторение рекорда посещаемости "Казань-Арены", который держится с 2015 года.
Гости вышли на поле без основного защитника Карлоса Сальседо, получившего травму в игре с Новой Зеландией.
На 25-й минуте полузащитник российской сборной Александр Самедов открыл счет, забив гол в ворота мексиканского вратаря Гильермо Очоа.
Уже через пять минут защитник мексиканцев Нестор Арраухо нанес точный удар и сравнял счет.
Еще один мяч в ворота Игоря Акинфеева на 52-й минуте забил Ирвинг Лосано.
На 61-й минуте арбитр отменил третий гол в ворота российской сборной после того, как видеоповтор показал положение вне игры у игрока мексиканцев Эктора Морено.
На 68-й минуте защитник россиян Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Подопечные Станислава Черчесова, несмотря на все усилия, уже не смогли исправить ситуацию, итог - 1:2 в пользу гостей.
Россияне с тремя очками заняли третье место в группе А и выбыли из Кубка конфедераций, не пробившись в полуфинал турнира.
Мексиканцы, у которых в активе семь очков, заняли второе место в группе и вместе с португальцами выступят в 1/2 финала.