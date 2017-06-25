Жирков показал на Кубке конфедераций футбол мирового уровня, заявил Мутко

Юрий Жирков во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии. 21 июня 2017

Юрий Жирков во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии. 21 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков показал футбол мирового уровня на проходящем в России Кубке конфедераций, заявил агентству "Р-Спорт" президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций, не сумев выйти из группы. В субботу команда проиграла сборной Мексики (1:2), а Жирков был удален с поля во втором тайме. После этого член исполкома РФС депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил, что футболисту, который подвел команду, можно было "дать в морду".

"Вся сборная России на Кубке конфедераций выступила блестяще, — сказал Мутко по телефону. — Жирков, Самедов, Головин – это ребята, которые раскрылись на этом турнире. Что касается Юры Жиркова, то он не только в игре с мексиканцами, а на всем турнире показал футбол мирового уровня. Что он творил на поле! А Головин как раскрылся: парень "возил" мексиканцев, если говорить на футбольном жаргоне. С этой сборной все будет нормально".