С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Обвинения иностранных СМИ в применении допинга российскими футболистами являются абсолютной глупостью, сборную страны в последние годы проверяют вдоль и поперек, заявил агентству "Р-Спорт" вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В субботу британская газета Daily Mail со ссылкой на некие электронные письма сообщила, что все члены сборной России по футболу, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, подозреваются ФИФА в употреблении допинга. Позднее в пресс-службе международной федерации сообщили агентству "Р-Спорт", что все допинг-пробы участников ЧМ-2014, включая пробы всех игроков сборной России, дали отрицательный результат.

"Англичане никогда не отстанут, у ребят есть задача. Вся история Руси заключается в том, что нам говорили о том, что мы неправильно живем. Тысячелетие уже. Кому нужна свободная сильная страна? Будут делать все, чтобы дискредитировать нас. То допинг, то еще что-то. Мы уже в этой теме допинга настолько раскрылись уже. Эти обвинения – глупости абсолютные. Сборную в последние годы вдоль и поперек проверяют и перепроверяют. В чем проблема? Я не вижу тут проблем. Но это будет (продолжаться)", — сказал Мутко по телефону.

"Я каждый день занимаюсь Кубком конфедераций, и достаточно информированный человек в этих вопросах, — продолжил вице-премьер РФ. — Я вижу, что не знают болельщики. Понимаю, кто приехал, зачем приехал. Есть бригады, которые ездят сюда и находят наших людей, блогеров, которые ходят на стадион в Петербурге или в Сочи, и идут абсолютно не на футбол. У каждого своя цель. Не надо на это обращать внимание, надо двигаться вперед".

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