ФИФА расследует факты применения допинга россиянами из доклада Макларена

МОСКВА, 25 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что продолжает расследование фактов употребления допинга российскими футболистами, упомянутыми в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Согласно докладу Макларена более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого. В том числе и ряд игроков сборной России по футболу. Также в документах, использованных Маклареном для доклада, утверждалось, что два футболиста молодежной сборной России в 2013 и в 2014 годах употребляли наркотики, но эта информация была скрыта.

Британская газета Daily Mail в ночь на воскресенье по московскому времени со ссылкой на некие электронные письма сообщила, что все члены сборной России по футболу, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года, подозреваются ФИФА в употреблении допинга. При этом не было приведено никаких доказательств этих утверждений.

"ФИФА подтверждает, что находится в тесном сотрудничестве с WADA в вопросе расследования обвинений, изложенных в так называемом докладе Макларена, где упоминаются имена футболистов, — сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе ФИФА. — Однако ФИФА не говорит ни о каких конкретных игроках, поскольку не имеет права комментировать статус текущих расследований. В наших интересах завершить эти расследования как можно скорее, поскольку до этого ФИФА не сможет представить каких-либо дополнительных данных".

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>