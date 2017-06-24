Сборная России по футболу проиграла Мексике

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Футболисты сборной России уступили команде Мексики в матче группового этапа Кубка конфедераций. Подопечные Хуана Карлоса Осорио одержали волевую победу — 2:1.

Счет в матче открыл россиянин Александр Самедов на 25-й минуте встречи, однако спустя пять минут восстановил равновесие Нестор Араухо, победный гол на счету Ирвинга Лосано (52).

На 68-й минуте за удар соперника локтем был удален Юрий Жирков.

Сборная России заняла третье место в группе, набрав три очка. Первое место досталось чемпионам Европы португальцам, на втором месте расположилась команда Мексики, замыкает таблицу Новая Зеландия.

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