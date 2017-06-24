Пушков возмущен судейством футбольного матча между Россией и Мексикой

Логотип Кубка конфедераций FIFA 2017 на поле перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017

Логотип Кубка конфедераций FIFA 2017 на поле перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков возмущен судейством футбольного матча Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.

"100-процентный пенальти. Судья ошибся, как всегда, не в нашу пользу. Можно вообще во всем мире найти других судей? Или есть только такие?" — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Также Алексей Пушков выразил свое недоумение по поводу решений судьи матча. "Судья из Саудовской Аравии либо неравнодушен к нашей сборной, либо просто некомпетентен. Хорошо бы выбирать судью из более нейтральной страны", — добавил Пушков.

Встреча третьего тура группы A между сборными России и Мексики проходит в субботу в Казани. После двух матчей в активе сборной России три очка, у команды Мексики — четыре. Также в квартете A четыре очка на счету у португальцев, новозеландцы пока набранных баллов не имеют.

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