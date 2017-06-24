Южная Корея хочет создать единую команду с КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане

ТОКИО, 24 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил Северной Корее принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году и сформировать единую команду, сообщило агентство Киодо.

Президент Южной Кореи приветствовал делегацию КНДР на международном турнире по тхэквондо, который проходит в Муджу. В Муджу также приехали член МОК от КНДР и почетный председатель Международной федерации тхэквондо Чан Ун и глава МОК Томас Бах. Мун Чжэ Ин предложил Северной Корее приехать на Олимпиаду, а также сформировать единую команду, которая могла бы участвовать в церемонии открытия Игр.

Участие северокорейских спортсменов "стало бы большим вкладом в дело реализации олимпийских ценностей по продвижению мира во всем мире и достижения согласия человечества", — приводит слова президента агентство.

Ранее на этой неделе сообщалось, что министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чжон Хван рассматривает возможность совместного проведения с Северной Кореей зимних олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году, и этот вопрос может быть поднят во время нынешнего визита в Южную Корею Чан Уна и главы МОК Томаса Баха.

В частности, речь идет о проведении части соревнований на горнолыжном курорте Масикрён, который расположен на востоке КНДР. Сеул настроен реализовать идею выступления на ОИ единой женской команды по хоккею, а также проведения эстафеты олимпийского огня в Пхеньяне и Кэсоне. Идея совместного проведения Олимпиады связана с позицией нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о необходимости попыток диалога с КНДР при сохранении нажима для прекращения северокорейской ядерной и ракетной программ.

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