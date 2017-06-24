Южная Корея хочет создать единую команду с КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане
ТОКИО, 24 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил Северной Корее принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году и сформировать единую команду, сообщило агентство Киодо.
Президент Южной Кореи приветствовал делегацию КНДР на международном турнире по тхэквондо, который проходит в Муджу. В Муджу также приехали член МОК от КНДР и почетный председатель Международной федерации тхэквондо Чан Ун и глава МОК Томас Бах. Мун Чжэ Ин предложил Северной Корее приехать на Олимпиаду, а также сформировать единую команду, которая могла бы участвовать в церемонии открытия Игр.
Участие северокорейских спортсменов "стало бы большим вкладом в дело реализации олимпийских ценностей по продвижению мира во всем мире и достижения согласия человечества", — приводит слова президента агентство.
Ранее на этой неделе сообщалось, что министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чжон Хван рассматривает возможность совместного проведения с Северной Кореей зимних олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году, и этот вопрос может быть поднят во время нынешнего визита в Южную Корею Чан Уна и главы МОК Томаса Баха.
В частности, речь идет о проведении части соревнований на горнолыжном курорте Масикрён, который расположен на востоке КНДР. Сеул настроен реализовать идею выступления на ОИ единой женской команды по хоккею, а также проведения эстафеты олимпийского огня в Пхеньяне и Кэсоне. Идея совместного проведения Олимпиады связана с позицией нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о необходимости попыток диалога с КНДР при сохранении нажима для прекращения северокорейской ядерной и ракетной программ.
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Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
На фото: выступление артистов на церемонии, посвященной году до старта Олимпиады.
Ровно за год до начала Игр на Олимпийской хоккейной арене в Канныне прошла праздничная церемония, посвященная старту обратного отсчета.
Трансляция выступления президента МОК Томаса Баха на церемонии, посвященной году до старта Олимпиады.
На церемонии был представлен дизайн олимпийского факела и формы для участников эстафеты огня.
Выступление артистов на церемонии, посвященной году до Олимпиады-2018.
Премьер-министр Республики Корея Хван Гёан выступает на церемонии "Год до Олимпийских игр-2018".
Выступление артистов на церемонии, посвященной году до Олимпиады.
Южная Корея впервые принимает у себя зимнюю Олимпиаду.
Олимпийские соревнования в основном пройдут в двух районах - в Пхенчханском и Каннынском кластерах.
В Пхенчхане и Канныне пройдет еще серия тестовых соревнований, однако все спортивные объекты уже находятся в финальной стадии готовности к Играм.
Логотип XXIII Олимпийских игр состоит из двух символов - квадрата и звезды. Синяя сторона квадрата символизирует небеса, красная - землю, а промежуток между черной и зеленой - человечество. Также он обозначает первые согласные каждого слога в слове "Пхенчхан", написанного на алфавите хангыль.
Второй символ обозначает снег и лед.
За год до начала Игр на официальном сайте Пхенчхана-2018 было опубликовано расписание соревнований.
Вся программа предстоящих Игр включает 15 зимних спортивных дисциплин.
На Олимпийских играх 2018 года будет разыграно 102 комплекта медалей.
В программу Олимпиады-2018 МОК включил шесть новых дисциплин. Это биг-эйр в сноуборде, масс-старт в конькобежном спорте, дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте.
Выступление артиста на церемонии, посвященной году до Олимпиады.
На грядущей Олимпиаде корейские спортсмены намерены завоевать 20 медалей, включая восемь золотых, и занять четвертое место в общем медальном зачете.
Ровно за год до начала Олимпиады жители Южной Кореи получили возможность бронировать билеты на соревнования.
Выступление артистов на церемонии, посвященной году до Олимпиады.
Ожидается, что цены на билеты будут в среднем дешевле, чем на играх в Сочи.
С сентября билеты на олимпийские соревнования можно будет купить не только онлайн, но и в кассах, а также в официальных магазинах с сувенирной продукцией.
Ожидается, что в Олимпийский играх 2018 года примут участие делегации, официальные лица и журналисты из 100 стран.