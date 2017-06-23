Прокуроры готовы заменить тюремный срок Месси за неуплату налогов на штраф

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. Испанские прокуроры согласились заменить аргентинскому футболисту "Барселоны" Лионелю Месси наказание в виде лишения свободы по делу о неуплате налогов сроком на 21 месяц условно на денежный штраф, утверждает Marca. © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк В Испании возбудили дело против Роналду по обвинению в неуплате налогов

Месси ранее был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,1 миллиона евро от доходов за продажу имиджевых прав. При этом отцу Месси Хорхе, изначально получившему такой же срок — 21 месяц — как координатору мошеннической схемы, срок позднее был сокращен до 15 месяцев.

Согласно испанским правовым традициям, лица, осужденные за ненасильственные преступления на срок меньше двух лет, не отбывают заключение за решеткой, за исключением тех случаев, когда существовали определенные прецеденты, которых в деле Месси и его отца нет.

По данным El Mundo, в итоге Месси выплатит штраф в размере 252 тысяч евро, а его отец – 180 тысяч, причем данные суммы основаны на критериях, примененных к другому аргентинскому игроку "Барселоны" — Хавьеру Маскерано, которому было дано аналогичное наказание тем же каталонским судом.

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