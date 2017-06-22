Задержанные в Казани британские болельщики оказались самозванцами

ЛОНДОН/КАЗАНЬ/МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Задержанные в Казани британские болельщики, представившиеся сотрудниками медиакомпании Bigballs Media, оказались самозванцами. Об этом РИА Новости заявил глава компании Том Тирлуолл.

"Мы готовим сейчас официальное заявление, но эта история и ее связь с Bigballs Media – полная неправда", — сказал Тирлуолл.

О задержании четырех граждан Великобритании с с большим арсеналом "файеров" стало известно накануне. Издание "Лайф" сообщило, что задержанные представились сотрудниками Bigballs Media, которая занимается производством видеоконтента для футбольных болельщиков.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил факт задержания иностранцев.

"Четыре гражданина Великобритании были остановлены возле одного из казанских отелей. При себе у них было обнаружено несколько десятков "файеров", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, задержанные пояснили, что с помощью купленной в интернет-магазине пиротехники они планировали проверить систему обеспечения безопасности на матче Кубка конфедераций на стадионе "Казань Арена". У молодых людей были паспорта болельщиков и билеты на матч сборных Германии и Чили, который пройдет в Казани 22 июня.

Полицейские уже отпустили всех задержанных, пиротехника изъята.

Перед Кубком Конфедераций британские СМИ опубликовали несколько материалов о якобы имевших место беспорядках на российских футбольных стадионах.

Так, например, в середине февраля в эфире Би-би-си вышел документальный фильм "Армия хулиганов России", основой для которого стали беспорядки с участием фанатов из России на чемпионате Европы по футболу 2016 года. В картине утверждалось, что уличные драки спровоцировали россияне, а предстоящий чемпионат мира в 2018 году станет "фестивалем насилия".

В ответ в российском посольстве в Лондоне заявили, что фильм производит шокирующее впечатление, а его авторы "приложили максимум усилий" для дискредитации России. В Кремле, в свою очередь, констатировали "эрозию качества и объективности" в работе Би-би-си.

Кроме того, в марте Daily Mirror опубликовала статью о жестокости фанатов в России, проиллюстрировав его фотографиями традиционных шуточных боев во время празднования Масленицы.

Позднее издание разместило на сайте видео с дракой в лесу, назвав его свидетельством подготовки российских футбольных хулиганов. При этом в материале утверждалось, что "бой" произошел в середине марта, однако на картинке видно, что потасовка происходит в теплое время года.

В конце апреля таблоид The Sun опубликовал под заголовком "Расизм в России" видео о беспорядках на футбольном матче. Пользователи сети обратили внимание, что ролик на самом деле был снят на Украине во время игры между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".