Задержанные в Казани британские болельщики оказались самозванцами

ЛОНДОН/КАЗАНЬ/МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Задержанные в Казани британские болельщики, представившиеся сотрудниками медиакомпании Bigballs Media, оказались самозванцами. Об этом РИА Новости заявил глава компании Том Тирлуолл.
"Мы готовим сейчас официальное заявление, но эта история и ее связь с Bigballs Media – полная неправда", — сказал Тирлуолл.
О задержании четырех граждан Великобритании с с большим арсеналом "файеров" стало известно накануне. Издание "Лайф" сообщило, что задержанные представились сотрудниками Bigballs Media, которая занимается производством видеоконтента для футбольных болельщиков.
"Четыре гражданина Великобритании были остановлены возле одного из казанских отелей. При себе у них было обнаружено несколько десятков "файеров", — пояснил собеседник агентства.
По его словам, задержанные пояснили, что с помощью купленной в интернет-магазине пиротехники они планировали проверить систему обеспечения безопасности на матче Кубка конфедераций на стадионе "Казань Арена". У молодых людей были паспорта болельщиков и билеты на матч сборных Германии и Чили, который пройдет в Казани 22 июня.
Полицейские уже отпустили всех задержанных, пиротехника изъята.
Так, например, в середине февраля в эфире Би-би-си вышел документальный фильм "Армия хулиганов России", основой для которого стали беспорядки с участием фанатов из России на чемпионате Европы по футболу 2016 года. В картине утверждалось, что уличные драки спровоцировали россияне, а предстоящий чемпионат мира в 2018 году станет "фестивалем насилия".
В ответ в российском посольстве в Лондоне заявили, что фильм производит шокирующее впечатление, а его авторы "приложили максимум усилий" для дискредитации России. В Кремле, в свою очередь, констатировали "эрозию качества и объективности" в работе Би-би-си.
Позднее издание разместило на сайте видео с дракой в лесу, назвав его свидетельством подготовки российских футбольных хулиганов. При этом в материале утверждалось, что "бой" произошел в середине марта, однако на картинке видно, что потасовка происходит в теплое время года.
В конце апреля таблоид The Sun опубликовал под заголовком "Расизм в России" видео о беспорядках на футбольном матче. Пользователи сети обратили внимание, что ролик на самом деле был снят на Украине во время игры между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".