Казань готова к приезду английских фанатов на ЧМ-2018 по футболу

КАЗАНЬ, 22 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Столица Татарстана будет готова к возможному приезду британских фанатов во время чемпионата мира по футболу, заявил журналистам мэр Казани Ильсур Метшин.

Столица Татарстана входит в число российских городов, в которых в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира. Во время чемпионата Европы по футболу во Франции 11 июня 2016 года в Марселе после матча сборных России и Англии три десятка российских болельщиков прорвались в английский сектор и устроили потасовки с британцами. В самом городе возникали стычки между английскими и российскими фанатами, местными жителями и полицией. В результате беспорядков ранения получили не менее 30 человек.

"Несмотря на то, что все проходит в штатном режиме, идет непрерывная работа всех служб, которые реагируют на все вызовы. Хочется работать на предупреждение проблем. В нашем мире никто ни от чего не застрахован, но мы сделали все, чтобы предупредить эксцессы. В 2018-м мы будем готовы к английским фанатам. Мы уже знакомы с ними по матчу "Рубина" и "Ливерпуля", — сказал Метшин журналистам.

В сезоне-2015/16 казанский "Рубин" выступал в групповом этапе Лиги Европы, где одним из соперников клуба был английский "Ливерпуль". На "Энфилде" была зафиксирована ничья – 1:1, а на "Казань Арене" команде Юргена Клоппа удалось добиться победы – 1:0.

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