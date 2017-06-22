В "Рубине" рассчитывают привлечь своих фанатов на "Казань Арену" в ходе ЧМ

КАЗАНЬ, 22 июн — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу привлекут болельщиков казанского "Рубина" на "Казань Арену", заявил мэр столицы Татарстана, экс-президент клуба Ильсур Метшин.

Вам интересен Кубок конфедераций? Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр

Буду следить только за выступлением сборной России

Посмотрю пару матчей, если будет время

Нет, вот чемпионат мира — другое дело

Не интересуюсь футболом Результаты Вам интересен Кубок конфедераций? 24.5% Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр

12% Буду следить только за выступлением сборной России

13% Посмотрю пару матчей, если будет время

11% Нет, вот чемпионат мира — другое дело

39.5% Не интересуюсь футболом Все опросы Голосовать

Казань входит в число городов, принимающих Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира по футболу в 2018 году. Летом 2015 года в столице Татарстана прошел чемпионат мира по водным видам спорта, на "Казань Арене" проводились соревнования по плаванию и синхронному плаванию. Бассейн был установлен в чаше стадиона.

"Из-за чемпионата мира по водным видам мы были вынуждены использовать "Казань Арену" не по назначению, но сейчас болельщики будут привыкать к этому стадиону. Такие события привлекают зрителя, сейчас, тем более, в "Рубин" вернулся Курбан Бердыев", — сказал Метшин на встрече с журналистами.

"Уверен, игра самой команды будет идти по нарастающей. В прошлом году мы немного повода для радости давали. Искренне желаем команде успеха в сезоне, мы все заждались хорошей стабильной успешной игры нашего родного клуба", — продолжил он.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>