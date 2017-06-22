В "Рубине" рассчитывают привлечь своих фанатов на "Казань Арену" в ходе ЧМ

КАЗАНЬ, 22 июн — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу привлекут болельщиков казанского "Рубина" на "Казань Арену", заявил мэр столицы Татарстана, экс-президент клуба Ильсур Метшин.
24.5%Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр
12%Буду следить только за выступлением сборной России
13%Посмотрю пару матчей, если будет время
11%Нет, вот чемпионат мира — другое дело
39.5%Не интересуюсь футболом
"Из-за чемпионата мира по водным видам мы были вынуждены использовать "Казань Арену" не по назначению, но сейчас болельщики будут привыкать к этому стадиону. Такие события привлекают зрителя, сейчас, тем более, в "Рубин" вернулся Курбан Бердыев", — сказал Метшин на встрече с журналистами.
"Уверен, игра самой команды будет идти по нарастающей. В прошлом году мы немного повода для радости давали. Искренне желаем команде успеха в сезоне, мы все заждались хорошей стабильной успешной игры нашего родного клуба", — продолжил он.
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