Роналду заявил, что мечтает сыграть на ЧМ-2018 в Казани

Криштиану Роналду, Седрик Соареш, Бернарду Силва радуются забитому голу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии. 21 июня 2017

Криштиану Роналду, Седрик Соареш, Бернарду Силва радуются забитому голу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии. 21 июня 2017

КАЗАНЬ, 21 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что мечтает сыграть в Казани во время чемпионата мира 2018 года, сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Роналду в составе сборной Португалии провел в Казани матч группового этапа Кубка конфедераций-2017 с мексиканцами. Встреча прошла 18 июня на поле "Казань Арены".

"Президент португальской федерации футбола и Роналду сказали, что были счастливы в Казани, на базе "Рубина". Им понравилось поле. Они мечтают попасть на чемпионат мира-2018 и сыграть в Казани", — сказал Метшин журналистам.

"Если говорить о ФИФА, то президент организации (Джанни) Инфантино дал высокую оценку работам, которые были проведены в Казани. Он поблагодарил нас за это. Все выполняется, все работает в штатном режиме", — добавил Метшин.

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