Роналду заявил, что мечтает сыграть на ЧМ-2018 в Казани
КАЗАНЬ, 21 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что мечтает сыграть в Казани во время чемпионата мира 2018 года, сказал мэр Казани Ильсур Метшин.
Роналду в составе сборной Португалии провел в Казани матч группового этапа Кубка конфедераций-2017 с мексиканцами. Встреча прошла 18 июня на поле "Казань Арены".
"Президент португальской федерации футбола и Роналду сказали, что были счастливы в Казани, на базе "Рубина". Им понравилось поле. Они мечтают попасть на чемпионат мира-2018 и сыграть в Казани", — сказал Метшин журналистам.
"Если говорить о ФИФА, то президент организации (Джанни) Инфантино дал высокую оценку работам, которые были проведены в Казани. Он поблагодарил нас за это. Все выполняется, все работает в штатном режиме", — добавил Метшин.
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался после матча, что российские фанаты "давили" на сборную Португалии.
Роналду забил первый и единственный мяч на восьмой минуте игры после подачи с левого фланга от Рафаэля Геррейро.
Защитник Федор Кудряшов не смог оказать достойного отпора.
Благодаря мячу, забитому в ворота россиян, Роналду догнал форварда Лионеля Месси по голам в 2017 году за клуб и сборную среди футболистов, выступающих в топ-5 европейских лиг.
К 20-й минуте хозяевам благодаря стараниям Дениса Глушакова удалось наладить контратаки.
Глушаков и Роман Шишкин без особой эффективности посылали мяч в центр.
Юрий Жирков де-факто работал в центре поля на позиции "под нападающими". Во многом благодаря ему у сборной России были подходы к воротам Руя Патрисиу, но не было развития в завершающей стадии и поддержки атаки.
На 32-й минуте Игорь Акинфеев спас россиян от второго гола после расстрела Роналду из пределов штрафной.
В начале второго тайма, на 50-й минуте, полсостава россиян так увлеклись созерцанием Роналду на бровке, что пропустили навес от его партнера и удар Андре Силвы головой в нижний угол.
На 80-й минуте главный тренер российской сборной Станислав Черчесов пытался сподвигнуть своих подопечных на финальный штурм, выпустив вместо Федора Кудряшова центрфорварда Александра Бухарова.
Желтые карточки в составе российской сборной показали Денису Глушакову, Георгию Джикие и Александру Самедову.
У португальцев предупреждения получили Пепе и Бернарду Силва.
Игорь Акинфеев после встречи отметил, что сборная России провела хороший матч.
Заключительный матч на групповом этапе россияне проведут 24 июня в Казани со сборной Мексики. Португальцы в этот же день в Петербурге встретятся с командой Новой Зеландии.