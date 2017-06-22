Более трех тысяч фанатов воспользовались бесплатным проездом на КК-2017

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Более трех тысяч иностранных болельщиков Кубка конфедераций по футболу воспользовались бесплатным проездом между городами, где проходят матчи турнира, сообщается на сайте транспортной дирекции ЧМ-2018.

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Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

"Сервисом по оформлению билетов на дополнительные бесплатные поезда воспользовались 3017 иностранных болельщиков Кубка конфедераций-2017", — говорится в сообщении.

Гендиректор АНО "Транспортная дирекция-2018" Терентий Мещеряков сообщил, что бесплатные поезда стали интернациональным способом передвижения, в них можно встретить болельщиков из 81 страны.

Отмечается, что наиболее популярны бесплатные поезда у болельщиков из Чили, Мексики, Украины, Белоруссии и Германии; на их долю приходится более 60% всех поездок. В то же время, согласно релизу, в составах можно встретить и зрителей из Танзании, Сальвадора, Ангильи, Брунея, Суринама.

Всего во время проведения матчей Кубка конфедераций назначено 262 бесплатных дополнительных железнодорожных состава, которые курсируют между всеми четырьмя городами-организаторами с 15 июня по 4 июля 2017 года.

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