Более трех тысяч фанатов воспользовались бесплатным проездом на КК-2017

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Более трех тысяч иностранных болельщиков Кубка конфедераций по футболу воспользовались бесплатным проездом между городами, где проходят матчи турнира, сообщается на сайте транспортной дирекции ЧМ-2018.
24.5%Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр
12%Буду следить только за выступлением сборной России
13%Посмотрю пару матчей, если будет время
11%Нет, вот чемпионат мира — другое дело
39.6%Не интересуюсь футболом
"Сервисом по оформлению билетов на дополнительные бесплатные поезда воспользовались 3017 иностранных болельщиков Кубка конфедераций-2017", — говорится в сообщении.
Гендиректор АНО "Транспортная дирекция-2018" Терентий Мещеряков сообщил, что бесплатные поезда стали интернациональным способом передвижения, в них можно встретить болельщиков из 81 страны.
Отмечается, что наиболее популярны бесплатные поезда у болельщиков из Чили, Мексики, Украины, Белоруссии и Германии; на их долю приходится более 60% всех поездок. В то же время, согласно релизу, в составах можно встретить и зрителей из Танзании, Сальвадора, Ангильи, Брунея, Суринама.
Всего во время проведения матчей Кубка конфедераций назначено 262 бесплатных дополнительных железнодорожных состава, которые курсируют между всеми четырьмя городами-организаторами с 15 июня по 4 июля 2017 года.
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