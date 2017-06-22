МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Международный олимпийский комитет осенью представит санкции против России за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи, заявил глава МОК Томас Бах в интервью New York Times.

По его словам, чтобы определить какие именно санкции следует ввести, "нужно выяснить, насколько глубоко укоренилась система манипуляций". Бах отметил, что вопрос с наказанием России будет решен "не позднее" октября, до начала квалификационных соревнований на Олимпиаду в Пхенчхане

"У нас сложилось впечатление, что некоторые в России думали, обращаясь к вопросам будущего, что прошлое уже забыто", — добавил глава МОК.

Бах напомнил слова Владимира Путина, который сказал: "Да, у нас была проблема, мы должны признать это". Вместе с тем, уверен президент МОК, некоторые российские чиновники пытаются игнорировать этот вопрос.

"Вы не можете забыть то, что произошло в Сочи. Мы ясно дали понять, что прошлое – то, что там произошло – должно быть подвергнуто санкциям", — уверен он.

Ранее Бах заявлял, что комиссии МОК завершат расследования в отношении России до Игр в Пхенчхане. Сейчас над этим работают две комиссии, которые занимаются перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи и проверяют достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. С новой силой скандал разгорелся после публикации доклада главы комиссии Ричарда Макларена.

После обнародования первой части документа летом 2016 года от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро отстранили российских легкоатлетов. Кроме того, вся российская команда пропустила Паралимпиаду.

Вторая часть доклада Макларена была опубликована в декабре. После этого Россия лишилась права провести ряд международных соревнований — чемпионата мира по бобслею и скелетону, финала Кубка мира по конькобежному спорту, а также этапа Кубка мира по биатлону.

Утверждалось, что в России существовала государственная система для манипуляций с допинг-пробами. В Москве эти обвинения отвергли. Позднее Владимир Путин призвал прислушаться к требованиям WADA и выстроить в России новую систему контроля за применением допинга. Следственный комитет начал расследование против экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который стал одним из информаторов WADA и сейчас скрывается в США.