СМИ узнали о намерении "Зенита" приобрести футболиста "Барселоны"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга заинтересован в приобретении форварда каталонской "Барселоны" Мунира Эль-Хаддади, трансфер которого оценивается в 20 миллионов евро, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Catalunya Radio.

Отмечается, что сторону могут достигнуть договоренности по трансферу 21-летнего нападающего уже в ближайшие дни, если итальянскому специалисту Роберто Манчини, который совсем недавно возглавил "Зенит", удастся убедить клубное руководство в необходимости этого перехода. Сообщается, что сам футболист не возражает против перехода в стан "сине-бело-голубых", "Барселона" также готова расстаться со своим игроком.

В сезоне 2016/17 Мунир принял участие в 36 матчах за "Валенсию", где выступал на правах аренды, и отметился семью забитыми мячами.

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