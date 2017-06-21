Женская сборная России по баскетболу 3x3 впервые стала чемпионом мира

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. Женская сборная России обыграла команду Венгрии в финале чемпионата мира по баскетболу 3x3, который проходит в Нанте (Франция), и впервые в истории стала победителем турнира.

Финальная встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 19:12. За сборную России на турнире выступали Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Татьяна Петрушина и Александра Столяр.

В матче за третье место сборная Украины победила команду Нидерландов — 15:13.

В июне исполком МОК в принял решение о включении в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио баскетбола 3х3.

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