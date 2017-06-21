Роналду открыл счет в матче Кубка конфедераций с Россией

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил первый мяч в ходе матча с Россией в рамках группового этапа Кубка конфедераций, сообщает Р-Спорт.

Форвард забил гол на восьмой минуте игры после подачи с левого фланга от Рафаэля Геррейро. Федор Кудряшов упустил Роналду, а тот расстрелял ворота Игоря Акинфеева ударом головой.

Подопечным Станислава Черчесова до конца первого тайма не удалось сравнять счет.

Матч Россия-Португалия начался в 18:00 на стадионе "Спартак". Кубок конфедераций впервые в истории проходит в России в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.

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