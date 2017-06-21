Трое российских бегунов дисквалифицированы за допинг на четыре года

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. Российские легкоатлеты Инга Абитова, Анастасия Капачинская и Денис Алексеев признаны нарушившими антидопинговые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), их добровольные признания санкций ратифицированы дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА), они получили дисквалификацию сроком на 4 года, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Абитова, выступающая в беге на длинные дистанции, признана нарушившей следующие пункты правил: "наличие в пробе запрещенной субстанции" и "попытка применения запрещенной субстанции". В результате повторной проверки пробы спортсменки, отобранной на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, была обнаружена запрещенная в спорте субстанция – дегидрохлорметилтестостерон. Спортсменка дисквалифицирована на 4 года с даты временного отстранения (13.06.2016). В общий срок дисквалификации засчитан срок дисквалификации за первое нарушение антидопинговых правил (2 года — с 11.10.2012 по 10.10.2014). Таким образом, срок дисквалификации истекает 12 июня 2018 года. Аннулированию подлежат все результаты, достигнутые спортсменкой в период с 16 августа 2008 года по 10 октября 2009 года.

Капачинская (бег на 400 м) признана нарушившей аналогичные пункты правил, что и Абитова. Повторная проверка проб спортсменки, отобранных на Олимпийских играх 2008 года в Пекине и на чемпионате мира по легкой атлетике в Тэгу 2011 года, выявила запрещенные субстанции класса S1 запрещенного списка (дегидрохлорметилтестостерон и станозолол). Она дисквалифицирована на 4 года с даты временного отстранения (01.07.2016). Аннулированию подлежат все результаты, достигнутые спортсменкой, начиная с 17 августа 2008 года; возврату подлежат медали, призовые, награды.

Алексеев (бег на 400 м) также нарушил вышеупомянутые пункты правил. В результате повторной проверки пробы спортсмена, отобранной на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, была обнаружена запрещенная в спорте субстанция – дегидрохлорметилтестостерон. Спортсмен дисквалифицирован на 4 года, начиная с даты временного отстранения (16.11.2016). В общий срок дисквалификации спортсмена засчитан срок дисквалификации за первое нарушение антидопинговых правил (2 года — с 4.07.2013 по 3.07.2015). Таким образом, срок дисквалификации Дениса Алексеева закончится 15 ноября 2018 года. Аннулированию подлежат все результаты, достигнутые спортсменом в период с 23 августа 2008 года по 27 июня 2013 года.

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