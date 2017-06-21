Федерация футбола Чили поблагодарила клуб «Строгино»

Игроки сборной Чили во время тренировки в преддверии товарищеского матча против сборной России. Второй справа - Алексис Санчес, второй слева - Энцо Роко. Архивное фото

Игроки сборной Чили во время тренировки в преддверии товарищеского матча против сборной России. Второй справа - Алексис Санчес, второй слева - Энцо Роко. Архивное фото

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Федерации футбола Чили Артуро Сала поблагодарил игроков клуба "Строгино" за помощь в проведении тренировок, сообщает портал правительства Москвы. На время проведения Кубка конфедераций ФИФА — 2017 база в поселке Рублево стала тренировочной площадкой для чилийской команды.

"Спасибо ребятам из "Строгина", принимающим участие в тренировках. Даже такие звезды мирового футбола, как Видаль и Санчес, благодарны им за помощь. Нас хорошо принимают, все продумано с логистикой, команде здесь комфортно и играть, и тренироваться", — отметил Артуро Сала.

Совместно с победителями Кубка Америки — 2016 тренировались семеро московских футболистов 2000 и 2001 годов рождения из юношеской команды школы "Строгино".

Сборная Чили на Кубке конфедераций выиграла у Камеруна со счетом 2:0. Теперь ей предстоят встречи с Германией (22 июня) и Австралией (25 июня).