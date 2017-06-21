Калининградские медики отработали эвакуацию болельщиков к ЧМ-2018

Эвакуация и спасение граждан во время учений по проведению спасательных работ. Архивное фото

Эвакуация и спасение граждан во время учений по проведению спасательных работ. Архивное фото

КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Экстренные медицинские службы и лечебные учреждения Калининградской области отработали действия по эвакуации "пострадавших" болельщиков в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, несколько игр которого пройдут в самом западном российском регионе, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Это была первая учебная тренировка ведомства, территориальной службы медицины катастроф и медицинских организаций, которые будут задействованы во время проведения первенства в 2018 году. Медики продемонстрировали готовность к ликвидации медико-санитарных последствий "обрушения трибун" на главном стадионе", — говорится в сообщении.

Один из этапов тренировки проводился на территории городской станции скорой помощи. По легенде, на трибуне стадиона, где находились болельщики, произошло обрушение. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая определила степень тяжести 10 извлеченных "из-под обломков" пострадавших и очередность эвакуации.

Затем в район "катастрофы" были направлены еще 10 бригад скорой медицинской помощи, а учреждения, задействованные по время проведения ЧМ-2018, приведены в режим чрезвычайной ситуации.

На втором этапе тренировки штаб учений проверил организацию и работу медицинских организаций в условиях приема массового потока. По оценке представителей регионального министерства здравоохранения, в целом, учения прошли успешно, но тренировки будут продолжаться.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа: 16, 22, 25 и 28 июня.

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