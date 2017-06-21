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Спорт

Южная Корея рассматривает вопрос о проведении Олимпиады-2018 вместе с КНДР

10:5121.06.2017
(обновлено: 10:56 21.06.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОлимпийские кольца в олимпийском парке в Пхенчхане. Архивное фотоОлимпийские кольца в олимпийском парке в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТОКИО, 21 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чжон Хван заявил в среду, что рассматривает возможность совместного проведения с Северной Кореей Зимних олимпийских игр в Пхёнчхане.

Как ожидается, этот вопрос может быть поднят во время визита в Южную Корею главы МОК Томаса Баха и делегации Олимпийского комитета КНДР в конце июня.

Как сообщило агентство Киодо, в частности, рассматривается вопрос о проведении части соревнований на горнолыжном курорте Масикрён, который расположен на востоке КНДР.

Министр намерен также реализовать идею выступления на ОИ единой женской команды по хоккею. Кроме того, возможно и проведение эстафеты олимпийского огня в Пхеньяне и Кэсоне.

Идея совместного проведения Олимпиады связана с позицией нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о необходимости попыток диалога с КНДР.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Год до зимней Олимпиады: Пхенчхан считает дни
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСледующие зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

На фото: выступление артистов на церемонии, посвященной году до старта Олимпиады.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

На фото: выступление артистов на церемонии, посвященной году до старта Олимпиады.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРовно за год до начала Игр на Олимпийской хоккейной арене в Канныне прошла праздничная церемония, посвященная старту обратного отсчета.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ровно за год до начала Игр на Олимпийской хоккейной арене в Канныне прошла праздничная церемония, посвященная старту обратного отсчета.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТрансляция выступления президента МОК Томаса Баха на церемонии, посвященной году до старта Олимпиады.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Трансляция выступления президента МОК Томаса Баха на церемонии, посвященной году до старта Олимпиады.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа церемонии был представлен дизайн олимпийского факела и формы для участников эстафеты огня.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На церемонии был представлен дизайн олимпийского факела и формы для участников эстафеты огня.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыступление артистов на церемонии, посвященной году до Олимпиады-2018.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выступление артистов на церемонии, посвященной году до Олимпиады-2018.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПремьер-министр Республики Корея Хван Гёан выступает на церемонии "Год до Олимпийских игр-2018".Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Республики Корея Хван Гёан выступает на церемонии "Год до Олимпийских игр-2018".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыступление артистов на церемонии, посвященной году до Олимпиады.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выступление артистов на церемонии, посвященной году до Олимпиады.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЮжная Корея впервые принимает у себя зимнюю Олимпиаду.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Южная Корея впервые принимает у себя зимнюю Олимпиаду.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОлимпийские соревнования в основном пройдут в двух районах - в Пхенчханском и Каннынском кластерах.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Олимпийские соревнования в основном пройдут в двух районах - в Пхенчханском и Каннынском кластерах.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ Пхенчхане и Канныне пройдет еще серия тестовых соревнований, однако все спортивные объекты уже находятся в финальной стадии готовности к Играм.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В Пхенчхане и Канныне пройдет еще серия тестовых соревнований, однако все спортивные объекты уже находятся в финальной стадии готовности к Играм.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЛоготип XXIII Олимпийских игр состоит из двух символов - квадрата и звезды. Синяя сторона квадрата символизирует небеса, красная - землю, а промежуток между черной и зеленой - человечество. Также он обозначает первые согласные каждого слога в слове "Пхенчхан", написанного на алфавите хангыль.
Второй символ обозначает снег и лед.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип XXIII Олимпийских игр состоит из двух символов - квадрата и звезды. Синяя сторона квадрата символизирует небеса, красная - землю, а промежуток между черной и зеленой - человечество. Также он обозначает первые согласные каждого слога в слове "Пхенчхан", написанного на алфавите хангыль.
Второй символ обозначает снег и лед.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗа год до начала Игр на официальном сайте Пхенчхана-2018 было опубликовано расписание соревнований.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
За год до начала Игр на официальном сайте Пхенчхана-2018 было опубликовано расписание соревнований.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВся программа предстоящих Игр включает 15 зимних спортивных дисциплин.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вся программа предстоящих Игр включает 15 зимних спортивных дисциплин.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа Олимпийских играх 2018 года будет разыграно 102 комплекта медалей.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На Олимпийских играх 2018 года будет разыграно 102 комплекта медалей.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ программу Олимпиады-2018 МОК включил шесть новых дисциплин. Это биг-эйр в сноуборде, масс-старт в конькобежном спорте, дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В программу Олимпиады-2018 МОК включил шесть новых дисциплин. Это биг-эйр в сноуборде, масс-старт в конькобежном спорте, дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыступление артиста на церемонии, посвященной году до Олимпиады.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выступление артиста на церемонии, посвященной году до Олимпиады.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа грядущей Олимпиаде корейские спортсмены намерены завоевать 20 медалей, включая восемь золотых, и занять четвертое место в общем медальном зачете.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На грядущей Олимпиаде корейские спортсмены намерены завоевать 20 медалей, включая восемь золотых, и занять четвертое место в общем медальном зачете.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРовно за год до начала Олимпиады жители Южной Кореи получили возможность бронировать билеты на соревнования.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ровно за год до начала Олимпиады жители Южной Кореи получили возможность бронировать билеты на соревнования.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыступление артистов на церемонии, посвященной году до Олимпиады.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выступление артистов на церемонии, посвященной году до Олимпиады.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОжидается, что цены на билеты будут в среднем дешевле, чем на играх в Сочи.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ожидается, что цены на билеты будут в среднем дешевле, чем на играх в Сочи.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкС сентября билеты на олимпийские соревнования можно будет купить не только онлайн, но и в кассах, а также в официальных магазинах с сувенирной продукцией.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
С сентября билеты на олимпийские соревнования можно будет купить не только онлайн, но и в кассах, а также в официальных магазинах с сувенирной продукцией.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОжидается, что в Олимпийский играх 2018 года примут участие делегации, официальные лица и журналисты из 100 стран.Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ожидается, что в Олимпийский играх 2018 года примут участие делегации, официальные лица и журналисты из 100 стран.
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