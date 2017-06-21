Южная Корея рассматривает вопрос о проведении Олимпиады-2018 вместе с КНДР

Олимпийские кольца в олимпийском парке в Пхенчхане. Архивное фото

Олимпийские кольца в олимпийском парке в Пхенчхане. Архивное фото

ТОКИО, 21 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чжон Хван заявил в среду, что рассматривает возможность совместного проведения с Северной Кореей Зимних олимпийских игр в Пхёнчхане.

Как ожидается, этот вопрос может быть поднят во время визита в Южную Корею главы МОК Томаса Баха и делегации Олимпийского комитета КНДР в конце июня.

Как сообщило агентство Киодо, в частности, рассматривается вопрос о проведении части соревнований на горнолыжном курорте Масикрён, который расположен на востоке КНДР.

Министр намерен также реализовать идею выступления на ОИ единой женской команды по хоккею. Кроме того, возможно и проведение эстафеты олимпийского огня в Пхеньяне и Кэсоне.

Идея совместного проведения Олимпиады связана с позицией нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о необходимости попыток диалога с КНДР.

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