Российские баскетболистки не смогли выйти в четвертьфинал ЧЕ в Чехии

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. Российские баскетболистки проиграли гречанкам в квалификации в четвертьфинал чемпионата Европы в Чехии.

Встреча, прошедшая во вторник в Праге, завершилась со счетом 62:58 (19:15, 9:17, 22:4, 12:22) в пользу сборной Греции, в составе которой 24 очка набрала Стилиани Калциду. В составе российской команды Мария Вадеева сделала дабл-дабл (18 очков, 21 подбор).

Потерпев поражение от команды Греции женская сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал Евробаскета, следовательно, пропустит чемпионат мира-2018.

Результаты других матчей дня:

Сербия – Латвия – 70:75;

Украина – Словакия – 68:82;

Италия – Венгрия – 49:48.

В четвертьфиналах, которые пройдут 22 июня, сыграют следующие пары: Испания – Латвия, Франция – Словакия, Турция – Греция, Бельгия – Италия.

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