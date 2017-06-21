Российские баскетболистки не смогли выйти в четвертьфинал ЧЕ в Чехии

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. Российские баскетболистки проиграли гречанкам в квалификации в четвертьфинал чемпионата Европы в Чехии.
Потерпев поражение от команды Греции женская сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал Евробаскета, следовательно, пропустит чемпионат мира-2018.
Результаты других матчей дня:
Сербия – Латвия – 70:75;
Украина – Словакия – 68:82;
Италия – Венгрия – 49:48.
В четвертьфиналах, которые пройдут 22 июня, сыграют следующие пары: Испания – Латвия, Франция – Словакия, Турция – Греция, Бельгия – Италия.
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