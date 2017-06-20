Путин внёс в Госдуму конвенцию СЕ о безопасности на спортивных мероприятиях

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей, следует из базы документов нижней палаты парламента.

Как сообщалось ранее, в настоящее время конвенцию подписали 23 государства, ратифицировали Монако и Франция. Конвенция вступает в силу, когда три члена Совета Европы выразят согласие принять обязательства по ее применению.

Целью данной конвенции называется совершенствование международного сотрудничества в области безопасности зрителей во время спортивных соревнований, в частности футбольных матчей, а также уменьшение вероятности совершения гражданами или группами граждан актов насилия или организации ими общественных беспорядков. Предусматривается создание комитета по безопасности и защите на спортивных мероприятиях.

Для реализации конвенции в 2016 году были внесены необходимые изменения в законодательство РФ, приняты соответствующие нормативные правовые акты. В 2015 году в МВД России создан национальный футбольный информационный пункт.