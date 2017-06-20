ФИФА предупредила FMF в связи с поведением мексиканских фанатов на КК

Команды перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики

Команды перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. ФИФА вынесла предупреждение Федерации футбола Мексики (FMF) в связи с неправомерным поведением болельщиков национальной команды во время матча Кубка конфедераций со сборной Португалии, сообщает АП.

Встреча группы A состоялась 18 июня в Казани и завершилась со счетом 2:2. Отмечается, что во время матча болельщики сборной Мексики, в частности, выкрикивали гомофобские оскорбления.

Согласно заявлению ФИФА, председатель дисциплинарного комитета организации ганец Анин Йебоа "решил вынести предупреждение Федерации футбола Мексики за поведение небольшой группы мексиканских болельщиков, которые использовали оскорбительные и дискриминационные песнопения".

В среду сборной Мексики предстоит провести второй матч на Кубке конфедераций — против команды Новой Зеландии. Встреча пройдет в Сочи на арене "Фишт".

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.