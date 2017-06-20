Эррера: матч с Новой Зеландией для мексиканцев важнее игры с Португалией

Мячи на поле во время тренировки перед началом турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу

Мячи на поле во время тренировки перед началом турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу

СОЧИ, 20 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Матч Кубка конфедераций против сборной Новой Зеландии по футболу будет важнее, чем прошедшая игра с португальцами, считает полузащитник команды Мексики Эктор Эррера.

Кубок конфедераций проходит в четырех городах России — Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Сборная Мексики в первой для себя встрече на турнире в столице Татарстана в воскресенье сыграла вничью с португальцами — 2:2. Следующий матч она проведет в среду в Сочи против команды Новой Зеландии.

"Чувствую себя очень хорошо физически, на 100%, могу полноценно выполнять все действия на поле, — сказал Эррера на пресс-конференции. — Мы готовимся к каждому матчу отдельно, игра за игрой. Не могу сказать, что матч против команды Португалии был самым сложным на турнире, нас ждет Новая Зеландия. Самая сложная и важная игра – следующая, и игра с новозеландцами важнее. Не стоит занижать значение соперников, это очень сложная группа, на таких турнирах нет слабых команд".

"Я буду играть на той позиции, на которой меня попросят. В сборной я всегда играю на максимуме. Сейчас я играю на позиции с очень большой ответственностью. Большую часть я играю с мячом, и мне это нравится. Но не думаю, что кто-то в нашей команде является незаменимым", — добавил он.

Сборная Мексики на групповом этапе Кубка конфедераций выступает в группе А вместе с командами Португалии, Новой Зеландии и России.