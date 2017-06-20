Сборная России по футболу уже сформировалась как команда, считает Сантуш

МОСКВА, 20 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Сборная России по футболу за последние несколько месяцев сформировалась как команда и играет как единое целое, заявил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

Встреча сборных России и Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций пройдет в среду в Москве. В первой игре на турнире российские футболисты в Санкт-Петербурге со счетом 2:0 победили команду Новой Зеландии, а португальцы разошлись миром с мексиканцами в Казани – 2:2.

"Я с уважением отношусь ко всей сборной России — она неуклонно улучшается, все игроки наделены высокими качествами. Они сформировались за последние несколько месяцев, команда играет лучше, чем раньше, играет как одно целое. Нужно быть скромными, чтобы понимать, что мы выходим против сильного соперника", — сказал Сантуш журналистам на пресс-конференции.