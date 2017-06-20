Сборная России сможет придумать, как обыграть португальцев, считает Осорио

СОЧИ, 20 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболисты и тренерский штаб сборной России в состоянии найти план, с помощью которого обыграют команду Португалии на Кубке конфедераций-2017, заявил главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.

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Сборная Мексики в воскресенье сыграла вничью с португальцами в первом матче команд на Кубке конфедераций – 2:2. Следующий соперник мексиканцев — сборная Новой Зеландии. Игра пройдет в Сочи в среду. Сборная Португалии в тот же день встретится с россиянами в Москве.

"Мы столкнулись с очень серьезным соперником и достигли определенного успеха, оказавшись в очень неплохой форме. У России прекрасная команда, которая подкована технически. Думаю, они смогут найти лучший план, чтобы добиться победы. Вы просите дать мне совет команде России, но мне бы хотелось и услышать их совет о том, как они обыграли новозеландцев", — сказал Осорио на пресс-конференции.

Сборная России в пятницу в матче, открывшем Кубок конфедераций, обыграла в Санкт-Петербурге новозеландцев со счетом 2:0.